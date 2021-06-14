Маленький Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь также "поддерживают" нашу команду на чемпионате. Они носят желтый вариант формы.
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Малышей одели в форму
Кроме того, свою футбольную форму получил и маленький серфер. Об этом пишет автор памятников Владимир Журавель в фейсбуке.
Малыши Киева вместе со всей Украиной поддерживают нашу сборную,
– пишет он.
Стартовали с поражения
Напомним, что сборная Украины 13 июня сыграла всей первый матч на турнире – в напряженном и интересном матче наши ребята таки уступили команде Нидерландов 3:2.
Тренер сборной Андрей Шевченко отметил, что ему не стыдно за качество игры, которую показала Украина и еще есть шансы на выход из группы. Для этого необходимо побеждать в следующих играх сборные Австрии и Северной Македонии.