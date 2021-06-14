В Киеве статуи малышей-основателей одели в форму сборной: фото

В Киеве накануне старта Евро-2020 на Почтовой площади одели статуи малышей-основателей в форму сборной Украины. Получилось очень мило.

Маленький Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь также "поддерживают" нашу команду на чемпионате. Они носят желтый вариант формы.

К теме Украина уступила Нидерландам в голевой перестрелке на Евро-2020: видео

Малышей одели в форму

Кроме того, свою футбольную форму получил и маленький серфер. Об этом пишет автор памятников Владимир Журавель в фейсбуке.

Малыши Киева вместе со всей Украиной поддерживают нашу сборную,

– пишет он.

Стартовали с поражения

Напомним, что сборная Украины 13 июня сыграла всей первый матч на турнире – в напряженном и интересном матче наши ребята таки уступили команде Нидерландов 3:2.

Тренер сборной Андрей Шевченко отметил, что ему не стыдно за качество игры, которую показала Украина и еще есть шансы на выход из группы. Для этого необходимо побеждать в следующих играх сборные Австрии и Северной Македонии.