Как отметили в КГГА, работники Киевавтодора приступят к новому этапу обновления магистрали в рамках капитального ремонта проспекта. Работы начнутся с 00:00 5 мая.

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Поскольку дорожные работы невозможно сочетать с движением транспорта, коммунальщики вынуждены организовать движение по двум полосам в каждом направлении.

Когда движение по проспекту Степана Бандеры полностью откроют

Согласно планам работ, коммунальщики будут работать на участке дороги от станции "Зенит" до Оболонского проспекта.

Закончить обновление и открыть для движения все полосы должны 31 мая.

Кроме этих дорожных работ на проспекте Степана Бандеры уже сейчас коммунальщики работают на путепроводе на пересечении проспекта Романа Шухевича и улицы Бальзака.



Схема дорожных работ на проспекте Степана Бандеры / Иллюстрация Киевавтодора

Поскольку на выезде с Троещины и въезде достаточно серьезно ограничат движение на двух участках, в этой части Киева могут образовываться серьезные пробки.