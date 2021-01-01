В Киеве 31 декабря на Троещине произошло ДТП – столкнулись таксисты Bolt и Uklon. Сейчас неизвестно кто пострадал.

ДТП произошло на пересечении улицы Каштановой и проспекта Маяковского. Об этом пишут в сообществе "Киев Оперативный".

Читайте также В Украину вернулись 2 женщины и 7 детей, находившиеся в сирийских лагерях для беженцев: фото

Судя по фотографии, машины столкнулись лоб в лоб – передки такси существенно помялись. Кто стал причиной аварии неизвестно.



Были ли в машинах пассажиры тоже неизвестно / Фото сообщества "Киев Оперативный"

Также сайт 24 канала писал, что Киеве утром 1 января или в новогоднюю ночь произошло ДТП в Шевченковском районе. Неизвестно при каких обстоятельствах на столб налетел Jaguar.

В прошлом году водитель Uber сбил на остановке насмерть двух человек. Еще 2 сильно пострадали. Водитель любил нарушать правила дорожного движения.