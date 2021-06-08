Об этом сообщили 8 июня. Подозреваемый житель Киева и ему 33 года.
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Покушение на убийство тещи
Расследуя другие преступления, где подозревают мужчину, правоохранители обнаружили и попытку убить мать жены. У него с тещей долгое время были неприязненные отношения.
Из-за этого, он в июле 2020 года вероятно попытался убить женщину. Он пришел на работу к женщине и повредил тормозной шланг и системы газобаллонного оборудования. Это должно было привести к ДТП и взрыву автомобиля.
Однако план провалился, поскольку теща подозреваемого быстро заметила, что тормоза не работают. Поэтому экстренно остановила авто с помощью ручных тормозов.
Стоматолог, которого подозревают в покушении на убийство тещи / Фото Прокуратуры Киева
В чем еще подозревают мужчину
В марте ему уже сообщили о подозрении в совершении другого покушения на убийство. Тогда говорилось о 70-летней женщине, которая была его пациенткой. Еще ему объявили подозрение в разбойном нападении на другую женщину.
Также в 2 кражах и мошенничестве на 400 тысяч гривен. Кроме этого, медик угрожал насилием прокурору при избрании ему меры пресечения
Что грозит мужчине
В общем относительно вероятных действий подозреваемого открыли уголовные производства по 6 статьям уголовного кодекса. Каждая из них предусматривает разное наказание
- законченное покушение на преступление – до 7 лет тюрьмы;
- умышленное убийство – от 7 до 15 лет;
- кража с проникновением в жилье – от 3 до 6 лет тюрьмы;
- разбой с проникновением в жилье – от 7 до 10 лет тюрьмы;
- мошенничество совершенное неоднократно – до 3 лет тюрьмы;
- угроза убийством полицейскому – до 3 лет тюрьмы.