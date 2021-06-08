В Киеве стоматолог пытался убить тещу: хотел подстроить аварию

В Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство тещи. Следователи считают, что он пытался подстроить ее ДТП. Однако женщина заметила это вовремя. Кроме этого мужчина уже фигурирует в нескольких других уголовных процессах. Он вероятно нарушил 6 статей Уголовного кодекса.

Об этом сообщили 8 июня. Подозреваемый житель Киева и ему 33 года.

Другой случай Полковник СБУ готовил убийство коллеги: что это было

Покушение на убийство тещи

Расследуя другие преступления, где подозревают мужчину, правоохранители обнаружили и попытку убить мать жены. У него с тещей долгое время были неприязненные отношения.

Из-за этого, он в июле 2020 года вероятно попытался убить женщину. Он пришел на работу к женщине и повредил тормозной шланг и системы газобаллонного оборудования. Это должно было привести к ДТП и взрыву автомобиля.

Однако план провалился, поскольку теща подозреваемого быстро заметила, что тормоза не работают. Поэтому экстренно остановила авто с помощью ручных тормозов.



Стоматолог, которого подозревают в покушении на убийство тещи / Фото Прокуратуры Киева

В чем еще подозревают мужчину

В марте ему уже сообщили о подозрении в совершении другого покушения на убийство. Тогда говорилось о 70-летней женщине, которая была его пациенткой. Еще ему объявили подозрение в разбойном нападении на другую женщину.

Также в 2 кражах и мошенничестве на 400 тысяч гривен. Кроме этого, медик угрожал насилием прокурору при избрании ему меры пресечения

Что грозит мужчине

В общем относительно вероятных действий подозреваемого открыли уголовные производства по 6 статьям уголовного кодекса. Каждая из них предусматривает разное наказание

законченное покушение на преступление – до 7 лет тюрьмы;

умышленное убийство – от 7 до 15 лет;

кража с проникновением в жилье – от 3 до 6 лет тюрьмы;

разбой с проникновением в жилье – от 7 до 10 лет тюрьмы;

мошенничество совершенное неоднократно – до 3 лет тюрьмы;

угроза убийством полицейскому – до 3 лет тюрьмы.