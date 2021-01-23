Вечером 22 января в Киеве, на улице Садовой обвалились строительные конструкции. В результате под завалами в строительном вагончике оказались 2 мужчин.

Обвал на стройке: как все было

Сообщение об инциденте поступило к спасателям 22 января, в 23:49. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС рассказали, что на территории стройки на улице Садовой, что в Святошинском районе столицы, обрушились строительные конструкции, а под завалами оказались рабочие.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в 3-этажном здании, размером примерно 15 на 20 метров, произошло разрушение строительных конструкций.

К этому привела перегрузка перекрытия между 2 и 1 этажами большим количеством паллетов с пенобетонными блоками. Кроме того, на этом перекрытии был и строительный вагончик, размером 2 на 3 метра.

Рабочие оказались в ловушке

В результате вагончик и строительные материалы упали с уровня 2 этажа на 1. В вагончике находились 29-летний и 24-летний мужчины.

Они не смогли самостоятельно выбраться из ловушки. Спасатели освободили их, вырезав отверстие в вагончике. Мужчин осмотрели медики. К счастью, они не пострадали.

На стройке в Киеве произошел обвал: Фото ГСЧС, "Киев Оперативный, Dtp.Kiev