В Киеве продолжается строительство скандального жилого комплекса Obolon Plaza. Несмотря на недовольство киевлян и явные нарушения правил строительства, компания ООО "Соллур" не собирается отказываться от продажи VIP-квартир.

Дом расположили максимально близко к станции метро "Оболонь". Пассажирам приходится проходить по узкому коридору и подвергаться опасности – как бы на голову не упал кирпич.

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Забор вплотную ко входу в метро

Конечно, застройщик поставил забор, но даже он не защитит от всех рисков.

Когда закончат строительство, в этом месте возникнут новые проблемы. Ведь дом возводят с вопиющими нарушениями – он фактически врезается в станцию метро.

На Оболони будут жилье вплотную к метро: смотрите фото

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Что известно о строительстве ЖК

Obolon Plaza – это 16-этажное здание, возведение которого должны закончить ко второму кварталу 2022 года. Следовательно, киевлянам все это время придется заходить в метро через такой узкий и опасный проход.



По плану застройщиков, станция метро станет частью комплекса / Иллюстрация сайта Plaza Obolon

На сайте ЛУН об этом комплексе рассказывают так:

"Комплекс закрытого типа с доступом только по электронному ключу, который также можно установить на телефон".

В то же время на сайте застройщика сообщают, что "для резидентов комплекса предусмотрен собственный подземный паркинг (под землей вплотную к метро – 24) на 45 авто и четыре мотоцикла, а также наземный гостевой паркинг на 21 авто".

Впрочем, такого количества мест будет недостаточно и транспортного коллапса не избежать.

Предистория: