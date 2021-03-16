Квартира у метро: в Киеве строят жилой комплекс вплотную к станции "Оболонь"
В Киеве продолжается строительство скандального жилого комплекса Obolon Plaza. Несмотря на недовольство киевлян и явные нарушения правил строительства, компания ООО "Соллур" не собирается отказываться от продажи VIP-квартир.
Источник:"Главком"
Дом расположили максимально близко к станции метро "Оболонь". Пассажирам приходится проходить по узкому коридору и подвергаться опасности – как бы на голову не упал кирпич.
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Забор вплотную ко входу в метро
Конечно, застройщик поставил забор, но даже он не защитит от всех рисков.
Когда закончат строительство, в этом месте возникнут новые проблемы. Ведь дом возводят с вопиющими нарушениями – он фактически врезается в станцию метро.
На Оболони будут жилье вплотную к метро: смотрите фото
Все фотографии принадлежат сайту "Главком"
Что известно о строительстве ЖК
Obolon Plaza – это 16-этажное здание, возведение которого должны закончить ко второму кварталу 2022 года. Следовательно, киевлянам все это время придется заходить в метро через такой узкий и опасный проход.
По плану застройщиков, станция метро станет частью комплекса / Иллюстрация сайта Plaza Obolon
На сайте ЛУН об этом комплексе рассказывают так:
В то же время на сайте застройщика сообщают, что "для резидентов комплекса предусмотрен собственный подземный паркинг (под землей вплотную к метро – 24) на 45 авто и четыре мотоцикла, а также наземный гостевой паркинг на 21 авто".
Впрочем, такого количества мест будет недостаточно и транспортного коллапса не избежать.
Предистория:
- Все началось еще в 2016 году. Киевсовет проголосовал за решение, которое позволило ООО "Соллур" возводить возле станции метро "Оболонь" жилищно-деловой центр многофункционального назначения.
- Впоследствии в этом деле разбиралась прокуратура. Оказалось, что документов нет.
- Киевлянам рассказывали, что там будет сквер.
- Несмотря на общественный резонанс и недовольство местных жителей строительство многоэтажки продолжается.
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