Городские власти Киева уже готовят апелляцию относительно решения скандального ОАСК об отмене ряда переименований улиц и проспекта Бандеры в столице. В КГГА заявили, что такое решение является абсолютно не обоснованным.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Решение Окружного административного суда Киева считают незаконным.

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Какие переименования топонимов отменил ОАСК:

улицу Баумана на улицу Януша Корчака;

улицу Кутузова на улицу Генерала Алмазова;

улицу Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова на переулок Евгения Гуцала;

проспект Московский на проспект Степана Бандеры.

Обоснование иска, удовлетворившего ОАСК

решение принято с нарушением сроков, установленных Законом Украины о декоммунизации;

имеющиеся сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов во время проведения голосования;

названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, не подпадают под основания переименования, поскольку указанных фамилий нет в списке лиц, созданного Украинским институтом Национальной памяти.

Решение Окружного административного суда города Киева было принято 28 января 2021 года и оно не вступило в законную силу.

Стоит подчеркнуть, что юристы неоднократно делали акцент на том, что проспект Бандеры, Шухевича и эти улицы были переименованы не по закону о декоммунизации, а по общим нормам – любой город может переименовать любую улицу, если на это найдутся голоса депутатов местного совета.

Кто подал иск

За этим стоит общественный союз "Общественный контроль и порядок".