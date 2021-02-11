В Киеве суд вернул проспекту Бандеры название "Московский": город готовит апелляцию
КГГА обжалует отмену переименования проспекта Бандеры / 24 канал
Городские власти Киева уже готовят апелляцию относительно решения скандального ОАСК об отмене ряда переименований улиц и проспекта Бандеры в столице. В КГГА заявили, что такое решение является абсолютно не обоснованным.
Источник:КГГА
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Решение Окружного административного суда Киева считают незаконным.
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Какие переименования топонимов отменил ОАСК:
- улицу Баумана на улицу Януша Корчака;
- улицу Кутузова на улицу Генерала Алмазова;
- улицу Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
- переулок Кутузова на переулок Евгения Гуцала;
- проспект Московский на проспект Степана Бандеры.
Обоснование иска, удовлетворившего ОАСК
- решение принято с нарушением сроков, установленных Законом Украины о декоммунизации;
- имеющиеся сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов во время проведения голосования;
- названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, не подпадают под основания переименования, поскольку указанных фамилий нет в списке лиц, созданного Украинским институтом Национальной памяти.
Решение Окружного административного суда города Киева было принято 28 января 2021 года и оно не вступило в законную силу.
Кто подал иск
За этим стоит общественный союз "Общественный контроль и порядок".
- Ранее иски об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве подавала сепаратистка из Луганска Елена Бережная – мама погибшей экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной.
- Есть факты, подтверждающие сотрудничество Бережной со страной-агрессором. "Украинская правда" писала, что в 2018 году СБУ во время обысков в квартире Елены Бережной обнаружила документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ. Также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.
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