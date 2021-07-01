Фотографию мужчины, который прижимался к детям, когда взрослых не было рядом, опубликовали в соцсетях. В полиции столицы в комментарии сайту "Сегодня" отметили, что обращений относительно извращенца к ним не поступало.

Смотрите также В Киеве две женщины снимали порно с собственными маленькими дочками: их задержали

Правоохранители пообещали проверить, были ли жалобы на действия похожего мужчины ранее.

Охранников предупредили

Как отметили пользователи, мужчину лет 50 увидели обнаженным в супермаркете "Фора" на улице Генерала Геннадия Воробьева.

Злоумышленник, по данным очевидцев, находит момент, когда взрослых нет рядом, и начинает прижиматься к детям любого возраста.

Кроме того, мужчина снимает штаны и демонстрирует малышам гениталии.

В полиции отметили, вероятно, очевидцы инцидента сообщили об этом охране супермаркета, которая уже не обращалась к правоохранителям.

В посте в сообществе "Киев без цензуры" утверждают, что охранников "Форы" уже предупредили о вероятном появлении извращенца в магазине.



Фото мужчины, который якобы спускал штаны при детях / Фото "Киев без цензуры"