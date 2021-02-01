В Киеве на Осокорках произошел странный инцидент. Супруги выбросили ненужную елку прямо из окна с 12 этажа.

Источник: "Киев Оперативный"

Это заметили соседи и вызвали полицию. Правоохранители принесли обратно дерево и одновременно выяснили, зачем люди так поступили – ведь во дворе под окнами могли быть дети.

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Мужчина и женщина пояснили, что бросили елку, поскольку видели, что там никого нет. Однако обратно елку забрать не хотели.

Это произошло на улице Софии Русовой, 7.

В Киеве супруги выбросили елку с 12 этажа: смотрите видео

В соцсетях люди выражают возмущение действиями жителей столицы. А другие пользователи признались, что раньше видели подобное, правда, сбрасывали елку с 5 этажа, а потом спускались в низ и относили ее на помойку. "Потому что если нести по лестнице, куча иголок сыплется".