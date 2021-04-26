В Киеве на Контрактовой площади увидели мужчину, который был одет в рясу и с крестом на груди – на вид священник. Он якобы был пьян и приставал к прохожим – девушкам показывал средний палец.

Видео опубликовали на You-tube канале Mila Zhukova. Впрочем, оно "разлетелось" и в соцсетях.

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Средний палец в ответ

На кадрах мужчина в рясе и с крестом гуляет по центру столицы – на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. Он подошел к молодым людям и девушкам, которые сидели на лавочке и показал им средний палец. Это был его ответ на вопрос – из какого он патриархата.

После этого дебошира задержала полиция за распитие спиртных напитков в общественном месте.

В Киеве пьяный священник приставал к девушкам: смотрите видео

Кем он оказался

В комментариях в соцсетях люди пишут, что это актер, который не имеет отношения к церкви. Также пользователи Телеграма отмечают, что он под видом священника собирает деньги на храм.

Как сообщает издание "Сегодня", оказалось, что нарушитель из Сумской области. Что он делает в Киеве – пока неизвестно. "Священнослужителя" видели в "Сильпо" на Контрактовой площади – он сидел как бездомный в тепловом тамбуре между дверями супермаркета.