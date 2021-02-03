В Киеве на Святошине полицейские поймали мужчину с наркотиками на 1,5 миллиона: фото
Правоохранители случайно встретили и остановили подозрительного молодого человека во время патрулирования района. У него нашли кучу запрещенных веществ. Произошло это 2 февраля.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если, конечно, суд признает его вину.
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Задержали же мужчину правоохранители с огромным пакетом наркотиков. У него изъяли более 5 килограммов психотропов.
Большой улов
Злоумышленник попался полицейским случайно / Фото пресс-службы полиции Киева
Как утверждают правоохранители, когда 23-летний киевлянин увидел участковых офицеров, он сразу же изменил направление движения. Этим он еще больше привлек к себе внимание полицейских. Когда же мужчину остановили, у него нашли почти килограмм вещества, похожего на соли "PVP".
Для документации преступления на место вызвали следственно-оперативную группу.
Во время обысков в квартире жителя столицы полицейские изъяли:
- 2,5 килограмма каннабиса;
- 1,5 килограмма солей;
- 100 граммов амфетамина;
- таблетки разного цвета;
- пакетики и весы;
Мужчина хранил дома большое количество запрещенных веществ / Фото прессслужбы полиции Киева
Стоимость наркотических веществ, которые правоохранители нашли у подозреваемого, достигает 1,5 миллиона гривен.
Следователи открыли уголовное дело по статье о незаконном распространении наркотических средств в особо крупных размерах. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.
Вскоре суд будет выбирать для задержанного меру пресечения.
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