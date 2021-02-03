Правоохранители случайно встретили и остановили подозрительного молодого человека во время патрулирования района. У него нашли кучу запрещенных веществ. Произошло это 2 февраля.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если, конечно, суд признает его вину.

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Задержали же мужчину правоохранители с огромным пакетом наркотиков. У него изъяли более 5 килограммов психотропов.

Большой улов



Злоумышленник попался полицейским случайно / Фото пресс-службы полиции Киева

Как утверждают правоохранители, когда 23-летний киевлянин увидел участковых офицеров, он сразу же изменил направление движения. Этим он еще больше привлек к себе внимание полицейских. Когда же мужчину остановили, у него нашли почти килограмм вещества, похожего на соли "PVP".

Для документации преступления на место вызвали следственно-оперативную группу.

Во время обысков в квартире жителя столицы полицейские изъяли:

2,5 килограмма каннабиса;

1,5 килограмма солей;

100 граммов амфетамина;

таблетки разного цвета;

пакетики и весы;



Мужчина хранил дома большое количество запрещенных веществ / Фото прессслужбы полиции Киева

Стоимость наркотических веществ, которые правоохранители нашли у подозреваемого, достигает 1,5 миллиона гривен.

Следователи открыли уголовное дело по статье о незаконном распространении наркотических средств в особо крупных размерах. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Вскоре суд будет выбирать для задержанного меру пресечения.