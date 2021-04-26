В Киеве могут запретить богослужения на Пасху
В Киеве рассматривают вариант запрета богослужений на Пасху. Церкви и верующих могут штрафовать.
Источник:24 канал
Такие меры рассматривают ввиду того, что верующие нарушали карантин в Вербное воскресенье. Люди массово пошли в храмы – не все соблюдали дистанцию.
Мы об этом писали Вербное воскресенье в карантин: несмотря на ограничения украинцы массово идут в храмы
Богослужение под запретом
О том, что в столице могут запретить богослужения на Пасху сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.
Было большое скопление людей (в Вербное воскресенье – 24), отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима во время проведения богослужений. Поэтому на Пасхальные праздники будем проводить дополнительные мероприятия,
– сказал Рубан.
Он сообщил, что в Киеве разместят дополнительные посты правоохранителей, чтобы они следили за соблюдением карантина.
Церкви и верующих будут штрафовать
По словам Олега Рубана, в красной зоне карантина богослужения на праздники и вовсе запретят. А за нарушение карантина церкви рискуют получить штраф.
Киевлян, которые нарушают ограничения, могут оштрафовать на сумму 170-220 гривен.
- Сейчас столица находится в красной зоне карантина до конца апреля.
- Власть может продлить действие строгого карантина и оставил Киев в этой зоне – если количество новых случаев коронавируса будет расти.
Ранее сайт 24 канала сообщал о том, что в Киеве подробно расписали, как церкви должны работать на Пасху.
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