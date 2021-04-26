В Киеве рассматривают вариант запрета богослужений на Пасху. Церкви и верующих могут штрафовать.

Такие меры рассматривают ввиду того, что верующие нарушали карантин в Вербное воскресенье. Люди массово пошли в храмы – не все соблюдали дистанцию.

Мы об этом писали Вербное воскресенье в карантин: несмотря на ограничения украинцы массово идут в храмы

Богослужение под запретом

О том, что в столице могут запретить богослужения на Пасху сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.

Было большое скопление людей (в Вербное воскресенье – 24), отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима во время проведения богослужений. Поэтому на Пасхальные праздники будем проводить дополнительные мероприятия,

– сказал Рубан.

Он сообщил, что в Киеве разместят дополнительные посты правоохранителей, чтобы они следили за соблюдением карантина.

Пасху в Украине будут праздновать 2 мая.

Церкви и верующих будут штрафовать

По словам Олега Рубана, в красной зоне карантина богослужения на праздники и вовсе запретят. А за нарушение карантина церкви рискуют получить штраф.

Киевлян, которые нарушают ограничения, могут оштрафовать на сумму 170-220 гривен.

Сейчас столица находится в красной зоне карантина до конца апреля.

Власть может продлить действие строгого карантина и оставил Киев в этой зоне – если количество новых случаев коронавируса будет расти.

Ранее сайт 24 канала сообщал о том, что в Киеве подробно расписали, как церкви должны работать на Пасху.