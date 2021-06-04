В Киеве таксист Bolt напал на клиентку с ребенком: забрызгал газовым баллоном

В Киеве произошел очередной вопиющий случай в такси – таксист Bolt оскорблял пассажирку с ребенком, а потом забрызгал ее газовым баллоном. В сервисе уже сообщили, что уволили агрессивного мужчину.

В компании глубоко обеспокоены поведением их работника. В Bolt заявили, что помогут полиции выяснить все факты.

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Как все было – рассказ пострадавшей

Женщина вызвала такси, чтобы поехать с 6-летней дочерью на школьные сборы. Когда они сели в салон Ford, то водитель сразу заявил, что пассажирка должна была бы предупредить, что будет ехать с ребенком – для этого водителю нужно иметь детское автокресло.

"На платье денег не пожалела", – прокомментировал водитель наряд девочки.

Шокирована этими выражениями я озвучила ему, что не будем с ним ехать, после этого водитель начал кричать, что я ему должна за вызов,

– рассказывает женщина.

Когда она поинтересовалась, почему он позволяет себе такое поведение – в ответ услышала "скажи спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком".

Затем вышел из машины и все же брызнул из баллончика в лицо. Ребенок стоял рядом.

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Хотел наехать на женщину

После этого водитель сел в автомобиль и начал двигаться.

Я позвонила мужу, который был неподалеку, он догнал водителя и вызвал полицию. Я стала возле капота, чтобы водитель не убежал. Когда таксист понял, что приедет полиция – он начал ехать на меня,

– сказала пострадавшая.

Женщина начала терять сознание. Муж ее подхватил и унес на тротуар. Таксист убежал.

Реакция Bolt

В компании сообщили, что действия водителя являются недопустимыми и полностью противоречат этической политике компании Bolt.

Мы сразу заблокировали аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt. Сейчас мы выясняем все детали инцидента. Мы готовы сотрудничать с полицией и предоставить всю необходимую информацию,

– сообщили в компании.



Комментарий компании / Скриншот с фейсбуке