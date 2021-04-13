В Киеве таксист Bolt заехал на капот Lanos: видео
Довольно необычная авария случилась в Киеве утром, 13 апреля. Scoda службы такси Bolt влетела в Lanos.
Источник:dtp.kiev.ua
В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Однако машины нуждаются в ремонте. Особенно пострадала легковушка, на капоте которой оказалась Scoda.
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Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, точной информации нет. Это выясняют патрульные.
Что известно об аварии с участием такси в Киеве
- ДТП произошло на перекрестке улиц Даниила Щербаковского и Эстонской около 9:00.
- По предварительным данным, водитель такси поворачивал на улицу Эстонскую и не предоставил преимущество Lanos, который двигался прямо.
- В результате аварии Scoda не просто столкнулась с легковушкой, а заехала ей на капот.
- На месте происшествия работают патрульные, которые пытаются как можно быстрее закончить свою работу, так как в результате ДТП образовалась серьезная пробка.
Смотрите видео с места аварии на Нивках в Киеве:
Не одна авария с участием Bolt
Кроме того, сегодня утром произошла еще одна автокатастрофа, из-за которой очень затруднено движение. В Шевченковском районе города на улице Полтавской столкнулись Volkswagen Touareg и машина такси. ДТП произошло на трамвайных путях, поэтому общественный транспорт на этом месте проехать не может.
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