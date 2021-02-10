Водителя элитной Audi Q5, который якобы совершил дерзкое преступление, которое едва не привело к гибели человека, разыскивают полицейские Киева. Также неизвестной остается судьба еще одного жителя столицы.

40-летний мужчина всю ночь провел на улице без сознания после того, как воспользовался услугами такси. Все началось со встречи двух коллег в ресторане на улице Спасской Подольского района.

Смотрите также В Харьковской ГБР разоблачили полицейских, которые без причин избили и задержали фермеров

Когда мужчины решили продолжить отдых дома у одного из них, они вызвали такси. Но до пункта назначения не доехали.

Что известно об ограблении и отравлении пассажира такси в Киеве

По данным следователей, таксист угостил мужчин кофе, в который добавил психотропное вещество.

После этого одного из пострадавших он ограбил и выбросил из машины возле лесополосы на улице Любомирского.

Судьба еще одного пассажира остается неизвестной.

Спастись пострадавшему пришлось чудом. Утром его с окровавленной головой увидела женщина, которая ехала мимо на своей машине. Она остановила машину и смогла выяснить адрес и номер телефона жены потерпевшего. Также она вызвала скорую.

В критическом состоянии мужчину госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него переохлаждение и обморожение. Жизненные показатели мужчины были критическими.

Также стало известно, что у пострадавшего исчезли кошелек, часы и золотые украшения.