В Киеве 26 января на проспекте Тычины, 12 водитель такси сбил девушку прямо на пешеходном переходе. Машина "летела" с большой скоростью. А день назад на этом же проспекте также на переходе автобус сбил мужчину.

Источник: You-tube канал BerCrime

На кадрах, которые зафиксировала вебкамера, видно как женщина подходит к этому переходу, возле которого вопреки правилам дорожного движения, припарковали машины. Водитель "Такси 808" (АІ5972НР) наверняка не заметил девушку и не успел вовремя остановить авто – ехал с большой скоростью.

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Девушка жива – получила незначительные травмы.

В Киеве таксист сбил девушку на пешеходном переходе: видео 18+

25 января на этом же проспекте (Тычины, 4) произошло аналогичное ДТП – автобус сбил человека на пешеходном переходе. Тогда цепь нарушений правил началась также с владельцев авто, которые припарковали их прямо на переходе.