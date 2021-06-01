В Киеве таксист сбил мальчика: он попал в больницу

В Киеве 31 мая на проспекте Правды произошло ДТП. На дорогу неожиданно выбежал маленький мальчик и попал под колеса такси. Водитель не успел затормозить.
Мальчика госпитализировали в больницу с трещиной в локтевом суставе – выясняются все обстоятельства аварии. Пока неизвестно, почему маленький ребенок находился один и почему выбежал на дорогу.
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В сообществе "Киев оперативный" опубликовали фото этой машины. Пока неизвестно открыли ли дело в полиции из-за этого ДТП.
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