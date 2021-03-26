Ужасная авария с участием автомобиля службы такси и девушки произошла в Соломенском районе Киева утром 26 марта. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители, которые работают на месте аварии. Врачи скорой уже уехали вместе с потерпевшей. Ее состояние оценивают как тяжелое.

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По предварительным данным, женщина-пешеход выбежала на проезжую часть в непрусмотренном для этого месте.

Что известно об аварии с участием такси в Киеве



Домедицинскую помощь пострадавшей оказали свидетели аварии / Фото dtp.kiev.ua

ДТП произошло на Соломенской улице возле лаборатории EuroLab около 10:00.

Вполне вероятно, что таксист не увидел девушку, когда совершал поворот с улицы Максима Кривоноса.

Она же, возможно, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, но делала это в нескольких метрах от "зебры".

По факту аварии с потерпевшей правоохранители открыли уголовное производство. Если травмы женщины врачи признают средней тяжести, таксиста могут оштрафовать на сумму от 3400 до 8500 гривен, приговорить к 2 годам исправительных работ, или даже арестовать на срок до 6 месяцев. Также в Уголовном кодексе прописана возможность ограничивать виновникам подобных ДТП свободу на срок до 3 лет.

А в случае причинений девушке тяжких телесных повреждений водителю легковушки светит от 3 до 8 лет лишения свободы.



Все обстоятельства ДТП выясняют следователи / Фото dtp.kiev.ua