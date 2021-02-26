Авария с пострадавшим мужчиной произошла вечером 25 февраля на перекрестке улиц Амвросия Бучмы и Ивана Миколайчука. Водитель компании Uber сбил пешехода, переходившего дорогу.

На месте аварии работали полицейские. Прибыли туда же и мужчины из группы поддержки водителя – его коллеги.

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По предварительным данным, пострадавший не получил тяжелых травм, однако ему понадобилась помощь медиков. Врачи скорой госпитализировали пешехода.

Одет в Черное

Авария произошла около 20:00 на пешеходном переходе на Березняках.

Таксист не увидел мужчину, который был одет в черную одежду и никак не выделялся в темное время суток.

При этом и пешеход, и водитель легковушки Renault, двигались на зеленый сигнал светофора.

Согласно правилам дорожного движения, водитель машины, совершая поворот, должен был пропустить пешехода. Впрочем, и мужчина должен был выделить себя, чтобы его было нормально видно.

Как квалифицировали произошедшее полицейские, неизвестно. Это зависит степени травм пешехода.

Смотрите видео сбития пешехода на Березняках в Киеве: