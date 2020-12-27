Стрельба в Киеве: таксист отказался брать пассажира, потому что тот был грязный – видео
В Киеве таксист отстреливался от пассажира в грязной одежде / Скриншот из видео
В Киеве 26 декабря произошла стрельба. Водитель такси не пустил пассажира, который в грязной одежде пытался попасть в салон и лез в драку. В конце концов таксист применил травматическое оружие.
Раненого пассажира забрала скорая. Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Что известно об инциденте
- Вечером 26 декабря таксист получил вызов на улицу Казачества в Киеве.
- Прибыв на место, он увидел клиента в грязной одежде. Водитель отказался его везти.
- Пассажир разозлился и полез к таксисту с кулаками.
- Водитель такси в своей программе нажал кнопку SOS,на возглас откликнулся 1 таксист, приехавший через 15 минут.
- Все это время пассажир пытался попасть в салон авто и лез в драку с водителем.
- По словам таксиста, ему больше ничего не осталось, кроме как схватиться за свое травматическое оружие.
- Он произвел два выстрела и попал в ногу пассажиру.
В Киеве таксист подстрелил пассажира из-за грязной одежды: видео Киев Оперативный
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