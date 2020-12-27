В Киеве таксист отстреливался от пассажира в грязной одежде / Скриншот из видео

В Киеве 26 декабря произошла стрельба. Водитель такси не пустил пассажира, который в грязной одежде пытался попасть в салон и лез в драку. В конце концов таксист применил травматическое оружие.