В Киеве таксисты снова подняли цены
В Киеве 6 апреля, во второй день транспортного локдауна, снова выросли цена на проезд в такси в 2 – 3 раза. Аналогичная ситуация наблюдалась и в первый день усиленного карантина.
Источник:24 канал
Впрочем, на вечер таксисты цены таки снизили до обычных. Напомним, что с 5 апреля в столице запретили пассажирам пользоваться общественным транспортом – кроме тех, кому выдали специальные пропуска.
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Таксисты сразу воспользовались ситуацией, ведь у киевлян не остается другого выбора – если нет собственного авто, а на работу ехать нужно, приходится брать такси. Поэтому, спрос на эти услуги резко вырос, а с ним и цена.
В то же время в КГГА раздражены тем, что люди пытаются попасть на работу – в администрации считают, что рабочих можно перевести на удаленный труд.
Какие цены 6 апреля
Утром цены на такси у популярных сервисов Uklon и Uber снова выросли минимум вдвое. Так, например, поездка по маршруту, который еще вечером 5 апреля обходился в 87 гривен, сейчас стоит 168 гривен.
Скриншот приложения сервиса Uklon
Тот же маршрут, а цена уже высокая / Скриншот приложения сервиса Uklon
Ранее сайт 24 канала писал о том, что в сети опубликовали переписку таксистов – они проклинают пассажиров и мстят им за негативные отзывы.
Транспортный кризис
- После введения спецпропусков для пользования общественным транспортом в Киеве уменьшилось количество маршруток, водители массово увольняются из-за локдауна.
- В Киеве второй день подряд наблюдаются огромные пробки.
- Между тем Виталий Кличко назвал условия для введения чрезвычайного положения в столице. Киевские больницы почти полностью заполнены и город очень близко подходит к коллапсу медицинской системы.
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