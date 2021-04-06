В Киеве 6 апреля, во второй день транспортного локдауна, снова выросли цена на проезд в такси в 2 – 3 раза. Аналогичная ситуация наблюдалась и в первый день усиленного карантина.

Впрочем, на вечер таксисты цены таки снизили до обычных. Напомним, что с 5 апреля в столице запретили пассажирам пользоваться общественным транспортом – кроме тех, кому выдали специальные пропуска.

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Таксисты сразу воспользовались ситуацией, ведь у киевлян не остается другого выбора – если нет собственного авто, а на работу ехать нужно, приходится брать такси. Поэтому, спрос на эти услуги резко вырос, а с ним и цена.

В то же время в КГГА раздражены тем, что люди пытаются попасть на работу – в администрации считают, что рабочих можно перевести на удаленный труд.

Какие цены 6 апреля

Утром цены на такси у популярных сервисов Uklon и Uber снова выросли минимум вдвое. Так, например, поездка по маршруту, который еще вечером 5 апреля обходился в 87 гривен, сейчас стоит 168 гривен.

Скриншот приложения сервиса Uklon

Тот же маршрут, а цена уже высокая / Скриншот приложения сервиса Uklon

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в сети опубликовали переписку таксистов – они проклинают пассажиров и мстят им за негативные отзывы.

Транспортный кризис