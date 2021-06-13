Инцидент произошел поздно вечером 12 июня. Мужчина уверяет: мол, не знал, что на заправке есть туалет. Поэтому, чтобы справить нужду, зашел в кусты.
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Что происходит на месте страшной находки
Сейчас здесь работают правоохранители. Они, в частности, выясняют все обстоятельства.
Известно, что на улицу Телиги прибыло руководство Нацполиции Киева. Также здесь находятся следователи, кинологи и представители других подразделений.
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Как мужчина обнаружил тело
По его словам, он шел на Дорогожичи со стороны стадиона "Спартак". Поскольку захотелось в туалет, зашел в кусты.
Зашел сюда – подальше от людей, чтобы меня как можно меньше было видно. Увидел, что человек лежит, а у тела летают мухи,
– говорит Анатолий.
Он добавил, что после сразу побежал на заправку и вызвал полицию.
Мужчина нашел в кустах обнаженное тело женщины: видео его комментария
Район в Киеве, где мужчина в кустах обнаружил обнаженное тело женщины / Карта Google