"Лежит человек, а возле летают мухи": в Киеве в кустах обнаружили мертвую голую женщину – видео

В Киеве на улице Елены Телиги неподалеку одной из АЗС в кустах обнаружили тело мертвой обнаженной женщины. Покойницу первым увидел человек, представившийся Анатолием. По его словам, возле нее уже летали мухи.

Инцидент произошел поздно вечером 12 июня. Мужчина уверяет: мол, не знал, что на заправке есть туалет. Поэтому, чтобы справить нужду, зашел в кусты.

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Что происходит на месте страшной находки

Сейчас здесь работают правоохранители. Они, в частности, выясняют все обстоятельства.

Известно, что на улицу Телиги прибыло руководство Нацполиции Киева. Также здесь находятся следователи, кинологи и представители других подразделений.

Смотрите видео с места, где нашли мертвую обнаженную женщину

Как мужчина обнаружил тело

По его словам, он шел на Дорогожичи со стороны стадиона "Спартак". Поскольку захотелось в туалет, зашел в кусты.

Зашел сюда – подальше от людей, чтобы меня как можно меньше было видно. Увидел, что человек лежит, а у тела летают мухи,

– говорит Анатолий.

Он добавил, что после сразу побежал на заправку и вызвал полицию.

Мужчина нашел в кустах обнаженное тело женщины: видео его комментария

В конце апреля в Голосеевском районе местный житель во время прогулки обнаружил сумку, в которой было расчлененное тело . Впоследствии правоохранители вышли на предполагаемого убийцу – это 30-летний знакомый жертвы. Злоумышленник во всем признался . С вои действия объяснил тем, что умерший якобы неоднократно воровал у него вещи.

Район в Киеве, где мужчина в кустах обнаружил обнаженное тело женщины / Карта Google