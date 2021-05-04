Потушить пожар более-менее быстро спасатели не смогли, поскольку единственный гидрант не выдавал нужного для борьбы с огнем давления. Поэтому бойцам ГСЧС пришлось прокладывать рукава почти на километр в сторону водоема.

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Для подвоза воды привлекли также дополнительную спецтехнику.

Что известно о смертельном пожаре на территории церкви УПЦ МП в Киеве



Тушить пожар спасатели долго не могли, поскольку гидрант на территории церкви был без воды / Фото ГСЧС Киева

Информация о возгорании поступила в оперативный центр ГСЧС в 2:29. Заявители сообщили об огне в двухэтажном жилом доме.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что огонь охватил крышу дома и квартиры как на первом, так и на втором этажах.

Поскольку перекрытия и перегородки между комнатами в здании были деревянными, пожар распространялся крайне быстро, а водоснабжения на территории не было фактически никакого.



В комнате на втором этаже нашли тела двоих человек / Фото ГСЧС Киева

Во время тушения в комнате на втором этаже, где, вероятно, возник пожар, пожарные нашли тела мужчины и женщины. Они уже не дышали.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. В 4:53 огонь локализовали, а еще через полтора часа – полностью потушили.

Причины пожара будут устанавливать следователи.