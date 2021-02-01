Довольно курьезная и не понятная авария произошла 1 января на улице Академика Палладина. В одном из дворов неуправляемый электрокар Tesla примял припаркованные рядом авто.

Источник: Киев оперативный На месте происшествия работали патрульные полицейские. Из-за чего именно произошло ДТП, неизвестно. Смотрите также В Харькове пьяный водитель сбил насмерть пешехода и прятался во дворах В результате инцидента никто не пострадал. Машины же получили небольшие повреждения.

Электрокар остановился только после столкновения с припаркованной машиной / Фото Киева Машина поехала сама Как утверждают очевидцы происшествия, самый известный и технологичный электрокар Tesla, завелся, когда владельца авто не было в салоне.

Судя по всему, элитный автомобиль скатился с небольшого склона.

Неуправляемая машина задела машину частной охранной службы и врезалась в припаркованный Nissan. Составляли ли правоохранители протокол на водителя электрокара, неизвестно. Автомобиль охранной фирмы зацепило лишь немножко / Фото Киева