В Киеве Tesla без водителя спровоцировал ДТП с еще двумя машинами: фото
Во время аварии водителя за рулем Tesla не было / Киев Оперативный
Довольно курьезная и не понятная авария произошла 1 января на улице Академика Палладина. В одном из дворов неуправляемый электрокар Tesla примял припаркованные рядом авто.
Источник: Киев оперативный
На месте происшествия работали патрульные полицейские. Из-за чего именно произошло ДТП, неизвестно.
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В результате инцидента никто не пострадал. Машины же получили небольшие повреждения.
Электрокар остановился только после столкновения с припаркованной машиной / Фото Киева
Машина поехала сама
- Как утверждают очевидцы происшествия, самый известный и технологичный электрокар Tesla, завелся, когда владельца авто не было в салоне.
- Судя по всему, элитный автомобиль скатился с небольшого склона.
- Неуправляемая машина задела машину частной охранной службы и врезалась в припаркованный Nissan.
Составляли ли правоохранители протокол на водителя электрокара, неизвестно.
Автомобиль охранной фирмы зацепило лишь немножко / Фото Киева
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