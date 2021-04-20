В тюрьме от коронавируса умер Анатолий Чивиков, которого осудили за убийство ветерана АТО Сергея Олейника в 2017 году. Мужчине дали 13 лет.

Сейчас эту информацию не подтвердили официально. О смерти Чивикова пишет активистка Алина Боднар в Фейсбуке.

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Что пишет активистка

Она отмечает, что смерть наступила 12 апреля.

Я отслеживала это дело со дня убийства. Анатолий Чивиков был осужден на 13 лет. И этого было мало. В июне 2017 он убил военного на глазах у жены. Хладнокровно,

– пишет Боднар.

Убийство ветерана АТО у "Золотых Ворот": детали

22 июня 2017 года сын ветерана АТО Ярослав Олейник вместе с мамой около 18:40 приехали к "Золотым Воротам", где их уже ждал глава семейства Сергей Олейник.

Ярослав разложил аппаратуру и начал играть. В 19:30 к нему подошел пьяный и агрессивный мужчина, который, матерясь, начал угрожать, что перевернет музыкальный инструмент, и со словами "Щенок, я тебя розмажу!" замахнулся на парня.

Сергей Олейник вступился за сына и отвел нападавшего в сторону. Через некоторое время ветерана АТО нашли на лавочке в сквере в крови. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Впоследствии выяснилось, что Олейника ранили ножом прямо в сердце. Медики, прибывшие на место инцидента, к сожалению спасти жизнь мужчины не смогли.

В 2019 году убийцу ветерана Анатолия Чивикова осудили на 13 лет.

Кстати, в СИЗО 13 апреля скончался мужчина, напавший на Анастасию Луговую в поезде.