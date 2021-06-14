В Киеве только в субботу в МВЦ вакцинировали более 3 тысяч человек

В Киеве уже 3 неделю подряд работает Центр вакцинации в МВЦ. В субботу, 12 июня, было привито от COVID-19 рекордное количество людей – более 3 тысяч.

Данных за воскресенье пока нет. Всего в столице в субботу уколы получили 3 446 человек.

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Темпы наращиваются

В КГГА сообщили, что организация процесса вакцинации постоянно улучшается. По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург темпы вакцинации наращиваются.

Это происходит, в первую очередь, благодаря тому, что каждый раз совершенствуем организационные моменты. Так, в эти выходные в очередной раз увеличено количество вакцинальных бригад. На прошлой неделе мы разграничили потоки желающих вакцинироваться на "живую" очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением,

– отметила Валентина Гинзбург.

Записаться в "живую" очередь можно через Helsi

Накануне минувших выходных киевлянам предложили записываться на прививки самостоятельно с помощью сервиса Helsi.me.

По словам директора сервиса Евгения Донца, такую новацию киевляне восприняли на удивление позитивно.

Уже через пять часов после открытия записи все свободные слоты были заняты. На субботу самостоятельно зарегистрировались около 1000 человек,

– сказал Евгений Донец.

Как записаться на вакцинацию в Helsi, подробно показали в КГГА.



Как записаться на вацинацию в МВЦ / инфографика КГГА

Пока свободных слотов нет.