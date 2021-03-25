Очередной пожар, в котором сгорела машина, произошел ночью 25 марта в Деснянском районе Киева. В результате пожара от Fiat Doblo остался лишь обугленный металл.

На месте происшествия работали полицейские и спасатели ГСЧС, которые пытались хоть как-то спасти машину. Впрочем, сделать это не удалось – машина, скорее всего, ремонту уже не подлежит.

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Владельцем "итальянца" оказался предприниматель и владелец магазина, возле которого и была припаркована машина.

Могли поджечь



Следователи не исключают вариант поджога / Фото dtp.kiev.ua

Следователи, которын приезжали на вызов из-за пожара, открыли уголовное производство о повреждении имущества.

Впрочем, дело могут закрыть, если экперты приходят к выводам, что пожар произошел из-за неисправности с проводкой.

В результате пожара никто не пострадал. На соседние машины огонь перекинуться не успел.

Для тушения огня пожарные задействовали 2 единицы техники.