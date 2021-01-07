В Киеве на Троещине в ДТП попали 3 автомобиля: видео
В Киеве 6 января на перекрестке улиц Марины Цветаевой и Оноре де Бальзака, что на Троещине, произошло ДТП. Виновник аварии, водитель Рeugeot, не пропустил машины при повороте.
Хотя другие участники ДТП также нарушали – превышение скорости и несоблюдение дистанции. Об инциденте сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
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Обстоятельства ДТП
Peugeot поворачивал на повороте и не заметил другие две машины, которые мчались на большой скорости – водители надеялись, что их пропустят, как и нужно по правилам дорожного движения, но вероятно водитель Peugeot их не увидел.
Примечательно, что полиция привлекает к административной ответственности только этого водителя.
К счастью в аварии никто не пострадал (из людей) – всех осмотрели врачи. Но автомобилям теперь требуется ремонт.
В Киеве на Троещине в ДТП попали 3 автомобиля: смотрите видео
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