Фотографию опубликовали в соцсетях. "Ничего необычного, просто киевская маршрутка", – говорится в подписи к фото.
О проезде Убыточная отрасль: Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева
Это произошло во время остановки и выхода пассажиров с транспорта. Что было дальше – неизвестно.
Реакция людей
В комментариях в фейсбуке люди возмущаются, что цены на проезд снова собираются поднимать, впрочем оказание услуг перевозки в маршрутках становится все хуже.
Пользователь Валера Иванов сравнил маршрутку с самолетом, мол, двери так же открываются. Он добавил такую фотографию.
Скриншот с Facebook
В Киеве могут поднять цену на проезд
Напомним, что в столице, возможно, снова подорожает проезд в общественном транспорте. Коммунальщики просят Кличко поднять цену.
В "Киевском метрополитене" и "Киевпастранс" посчитали, что его стоимость должна быть такой – 21 гривна в метро, 25 гривен в трамвае, троллейбусе и автобусе. А в городской электричке – 78 гривен.
Впрочем, мэр заявил, что себестоимость проезда в столице составляет 15 гривен.
Если цена таки вырастет в коммунальном транспорте, то маршрутчики также ее поднимут.