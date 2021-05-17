Фотографию опубликовали в соцсетях. "Ничего необычного, просто киевская маршрутка", – говорится в подписи к фото.

О проезде Убыточная отрасль: Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте Киева

Это произошло во время остановки и выхода пассажиров с транспорта. Что было дальше – неизвестно.

Реакция людей

В комментариях в фейсбуке люди возмущаются, что цены на проезд снова собираются поднимать, впрочем оказание услуг перевозки в маршрутках становится все хуже.

Пользователь Валера Иванов сравнил маршрутку с самолетом, мол, двери так же открываются. Он добавил такую фотографию.



Скриншот с Facebook

В Киеве могут поднять цену на проезд

Напомним, что в столице, возможно, снова подорожает проезд в общественном транспорте. Коммунальщики просят Кличко поднять цену.

В "Киевском метрополитене" и "Киевпастранс" посчитали, что его стоимость должна быть такой – 21 гривна в метро, ​​25 гривен в трамвае, троллейбусе и автобусе. А в городской электричке – 78 гривен.

Впрочем, мэр заявил, что себестоимость проезда в столице составляет 15 гривен.

Если цена таки вырастет в коммунальном транспорте, то маршрутчики также ее поднимут.