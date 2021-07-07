Эту информацию распространили в фейсбуке. В публикации есть также несколько фото этих "контролеров", чтобы другие пассажиры могли их узнать.
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Что известно о якобы фейковых контролерах
Сообщается, что группа мужчин и женщина представляются контролерами, при себе из документов имеют только удостоверение, которое, по словам очевидцев, не дают возможности прочитать. Также у “контролеров” при себе вроде путевой лист без печати.
Жетоны и униформа отсутствуют, на четырех один сканер для считывания QR кодов,
– говорится в публикации.
Группу “контролеров” видели на маршрутах 114 автобуса и 50 троллейбуса. Заходят только в часы пик в транспорт на Троещине и только в тот, что направляется из центра.
Как узнать не настоящих контролеров
У контролера должно быть удостоверение и номерной жетон. "Это подтверждает, что это наш контролер", подчеркнули в КП "Киевпастранс".
На удостоверении должно быть написано, что это КП "Киевпастранс", ФИО работника, подпись и печать предприятия.