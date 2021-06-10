В Киеве на Троещине произошла массовая драка с поножовщиной

В Киеве на проспекте Маяковского, на Троещине, в ночь на 10 июня произошла драка с поножовщиной. На водителя Geelly напали несколько мужчин якобы с расистскими высказываниями.

Нападавшие избили его битой, а также повредили машину. Мужчина пытался убежать и якобы наехал на девушку и врезался в припаркованный автомобиль.

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Удивительно, но у девушки обнаружили ножевое ранение. Кто его нанес – пока неизвестно.

На место инцидента прибыла полиция и скорая. Все детали выясняются.

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