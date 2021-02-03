В Киеве на Троещине сгорели 4 автомобиля: стояли во дворе высотки
На Троещине сгорело 4 машины / 24 канал
В Киеве в Деснянском районе в ночь на 3 февраля сгорели 4 автомобиля, которые были припаркованы во дворе высотки. Пожар возник в одной машине и распространился на соседний транспорт.
Источник: ГСЧС
Столичные спасатели рассказали, что в 03:45 им поступило сообщение о том, что на улице Милославской, 2 горит автомобиль.
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Пожар возник в автомобиле Subaru Forester с распространением на рядом припаркованные автомобили Kia Magentis, Chevrolet Aveo и Skoda Fabia.
В 4:05 пожар был локализован, а в 04: 13 – ликвидирован.
Последствия пожара:
- Subaru Forester сгорел полностью.
- В автомобиле Kia Magentis поврежден моторный отсек, отделка салона, пластиковая отделка, лакокрасочное покрытие левой стороны и лобовое стекло.
- В Chevrolet Aveo повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковая отделка правой стороны автомобиля, моторный отсек и передняя часть автомобиля.
- В автомобиле Skoda Fabia повреждено передний бампер.
В Киеве на Троещине сгорели 4 автомобиля: смотрите фото
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