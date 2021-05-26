Предполагаемого злоумышленника довольно быстро задержала полиция. Он уже признался в содеянном, впрочем, мотивы своего поведения объяснить не смог.

Последние новости столицы Ночное ДТП в Киеве: повреждены 4 авто, одного водителя госпитализировали – фото

Детали инфидента

Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку. В это время водитель троллейбуса прекратил движение, и люди спешно вышли из салона.

Речь идет о о троллейбусе № 37.

На место прибыли спасатели и быстро ликвидировали пожар.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

Что грозит террористу

Задержанному уже объявилиподозрение. Об этом сообщает Киевская прокуратура. Мужчине, 1993 года рождения, грозит пожизненное или срок до 15 лет.

Другие события столицы