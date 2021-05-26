В Киеве на Троещине в троллейбус бросили "коктейль Молотова": есть пострадавшие

В Киеве на улице Теодора Драйзера, 9, что на Троещине, произошло очень странное преступление. Мужчина днем 26 мая бросил в троллейбус "коктейль Молотова" и убежал. Одна пассажирка получила ожоги – женщину увезли в больницу.

Предполагаемого злоумышленника довольно быстро задержала полиция. Он уже признался в содеянном, впрочем, мотивы своего поведения объяснить не смог.

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Детали инфидента

Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку. В это время водитель троллейбуса прекратил движение, и люди спешно вышли из салона.

Речь идет о о троллейбусе № 37.

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На место прибыли спасатели и быстро ликвидировали пожар.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

Что грозит террористу

Задержанному уже объявилиподозрение. Об этом сообщает Киевская прокуратура. Мужчине, 1993 года рождения, грозит пожизненное или срок до 15 лет.

Его действия квалифицировали по таким статьям:

умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах;

умышленное убийство, совершенное опасным способом.

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