Второй случай в доме за неделю: в Киеве на Троещине с высоты упала молодая женщина
Женщина погибла мгновенно / dtp.kiev.ua
Ужасное событие произошло днем 31 марта в Деснянском районе Киева. Молодая девушка, которой на вид до 30 лет, упала с высоты 10 этажа.
Источник:dtp.kiev.ua
По предварительным данным, смерть женщины была мгновенной. Врачам, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь зафиксировать гибель пострадавшей.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Второй случай за неделю
- Инцидент произошел около 15:00 в доме на улице Лисковского, 28А.
- Молодая женщина по неизвестным пока причинам выпала с высоты на ступеньки у входа в подъезд.
- Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и пытаются выяснить, связано ли происшествие с умышленным убийством, или является самоубийством.
- Исключать версию убийства пока полицейские не могут.
На месте происшествия работают полицейские / Фото dtp.kiev.ua
По данным сообщества dtp.kiev.ua, подобный инцидент по этому же адресу произошел 4 дня назад. Тогда из окна выпала молодая женщина, которая погибла на месте.
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