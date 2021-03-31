Ужасное событие произошло днем 31 марта в Деснянском районе Киева. Молодая девушка, которой на вид до 30 лет, упала с высоты 10 этажа.

По предварительным данным, смерть женщины была мгновенной. Врачам, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь зафиксировать гибель пострадавшей.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Второй случай за неделю

Инцидент произошел около 15:00 в доме на улице Лисковского, 28А.

Молодая женщина по неизвестным пока причинам выпала с высоты на ступеньки у входа в подъезд.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и пытаются выяснить, связано ли происшествие с умышленным убийством, или является самоубийством.

Исключать версию убийства пока полицейские не могут.



На месте происшествия работают полицейские / Фото dtp.kiev.ua

По данным сообщества dtp.kiev.ua, подобный инцидент по этому же адресу произошел 4 дня назад. Тогда из окна выпала молодая женщина, которая погибла на месте.

Количество самоубийств в Киеве с начала 2021 года стремительно возросло. Полицейские фиксируют несколько самоубийств в неделю. По некоторым данным, к увеличению количества суицидов среди взрослых привела пандемия.