На Трухановом острове хотят построить водный стадион: как на идею реагируют киевляне
Генплан Киева предусматривает построение на Трухановом острове нового водного комплекса – стадиона для спортсменов. Эта идея пока не очень пришлась по душе киевлянам. Люди говорят, что сначала хорошо было бы отремонтировать те бассейны, которые есть в столице.
Чиновники, однако, считают, что необходимо строить новые универсальные комплексы в каждом районе города. Об этом говорится на фейсбук-странице "Генплана Киева".
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Большие планы: спорткомплексы в каждом районе
На Трухановом острове в заливе хотят построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта – водноспортивный стадион, а также спортивную и реабилитационно-оздоровительную базу олимпийской и параолимпийской подготовки.
В целом проектом Генплана Киева предусмотрено увеличение вместимости и количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений общегородского и местного уровня почти в 2 раза.
Кроме того, в каждом микрорайоне Киева запланировано строительство:
- многофункциональных открытых спортивных площадок,
- спортивных сооружений с комплексом тренажеров,
- площадок для игровых видов спорта.
Киевляне уже критикуют эту идею
- В комментариях под постом жители столицы скептически отнеслись к такой идее. Люди пишут, что остров не стоит трогать, а необходимо восстановить старые бассейны и спортивные комплексы и не разрушать их.
- Таких объектов в столице много. К примеру бассейн на улице Курнатовского (Воскресенка). На его месте будут строить очередной жилой квартал.
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