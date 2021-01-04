Генплан Киева предусматривает построение на Трухановом острове нового водного комплекса – стадиона для спортсменов. Эта идея пока не очень пришлась по душе киевлянам. Люди говорят, что сначала хорошо было бы отремонтировать те бассейны, которые есть в столице.

Чиновники, однако, считают, что необходимо строить новые универсальные комплексы в каждом районе города. Об этом говорится на фейсбук-странице "Генплана Киева".

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Большие планы: спорткомплексы в каждом районе

На Трухановом острове в заливе хотят построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта – водноспортивный стадион, а также спортивную и реабилитационно-оздоровительную базу олимпийской и параолимпийской подготовки.

В целом проектом Генплана Киева предусмотрено увеличение вместимости и количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений общегородского и местного уровня почти в 2 раза.

Кроме того, в каждом микрорайоне Киева запланировано строительство:

многофункциональных открытых спортивных площадок,

спортивных сооружений с комплексом тренажеров,

площадок для игровых видов спорта.

Обратите внимание! На территориях рекреационных лесов, прилегающих к жилой застройке, на Днепровских островах и в прибрежных зонах предлагают создать спортивные парки. В планах также – строительство спортивных объектов городского значения для подготовки спортсменов высокого класса и проведения соревнований национального и международного уровня.

Киевляне уже критикуют эту идею