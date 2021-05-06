Впрочем, оказалось, что эта штука – обычный муляж. Об этом сообщили в полиции.
А это было вчера На площади и на станции метро: в Киеве искали взрывчатку на Майдане Незалежности
Как выглядела "взрывчатка"
Но выглядела она как настоящая бомба. Кто решил так пошутить, пока неизвестно.
Вот такой предмет нашли на острове / Фото "Муниципальной стражи"
Кстати, за такой юмор можно попасть в тюрьму.
Фейковые заминирования в Киеве
Объектами фейковых минирований становятся административные здания, торговые центры, станции метро и другие места, где находится большое количество людей.
Полиция уже задержала не одного "шутника". Оказывается таким занимаются как киевляне, так и "гастролеры". Например, в прошлом году правоохранители поймали в столице уроженца Львовской области, у которого был паспорт США.