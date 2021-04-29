Двое нетрезвых мужчин попали в ДТП и едва не сбили людей. Произошло это 28 апреля в заповедной зоне Труханова острова, куда проезд автотранспорта разрешен только по спецпропускам.

Как утверждают очевидцы, мужчины на квадроциклах ездили по пешеходной зоне и пляжу на скорости около 60 километров в час. Они чудом не сбили ни одного из тех, кто отдыхал на пляже.

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Нарушители правил дорожного движения также снесли удочки рыбаков и чудом проехали мимо них.

Застряли в песке

Мужчины не должны были проезжать на Труханов остров, поскольку там недавно ввели такие ограничения. Двигаться по заповедной зоне разрешено только спецтранспорту и с максимальной скоростью в 15 километров в час.

Впрочем, водители квадроциклов заехали в пешеходную зону через пляж, где они чуть не натворили бед.

Сначала они разбили удочки отдыхающих, а на обратном пути едва не сбили велосипедиста и повредили машину Муниципальной стражи.

Закончились развлечения мужчин после того, как они застряли в песке. Тогда же их поймали и сами разъяренные рыбаки, и правоохранители.

Тогда же злоумышленников задержали. На месте происшествия работали полицейские. Они составили в отношении нарушителей протоколы о совершении ДТП и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Квадроциклы, по некоторым данным, мужчины арендовали.

Смотрите видео сюжета о нетрезвых покатушках мужчин по Трухановому острову: