В Киеве ночью и утром 14 апреля ожидается туман. Водителей предупреждают об опасности на дороге.

По данным Укргидрометцентра видимость может составлять 200 – 500 метров. Уровень опасности "желтый".

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Советы водителям

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Какая погода в Киеве 14 апреля

Завтра в столице выглянет солнце и потеплеет до +15. Осадков не ожидается, хотя практически весь день будет облачно с прояснениями. Ожидается ветер со скоростью до 2,9 метра в секунду.