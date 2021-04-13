В Киеве туман: водителей просят быть внимательными
В Киеве ждут на туман / 24 канал
В Киеве ночью и утром 14 апреля ожидается туман. Водителей предупреждают об опасности на дороге.
Источник:КГГА
По данным Укргидрометцентра видимость может составлять 200 – 500 метров. Уровень опасности "желтый".
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Советы водителям
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Какая погода в Киеве 14 апреля
Завтра в столице выглянет солнце и потеплеет до +15. Осадков не ожидается, хотя практически весь день будет облачно с прояснениями. Ожидается ветер со скоростью до 2,9 метра в секунду.
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