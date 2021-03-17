В Киеве на Дарнице 16 марта двое молодых парней ограбили кофейню. Они вынесли банку с чаевыми, пока беременная бариста мыла пол. Там было 200 гривен.

Инцидент произошел на улице Декабристов, 10. Юные грабители попали на камеры наблюдения, так что одного уже поймали.

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"Преступление века"

На видеозаписях видно, что парни сначала оценили обстановку вокруг кафе, дождались, когда внутри и на улице рядом не будет свидетелей.

Один из парней зашел в помещение, забрал с барной стойки банку с чаевыми и убежал.

Бариста в это время протирала пол и не успела среагировать. Беременная женщина попыталась погнаться за вором, но тщетно.

В Киеве у беременной баристы отобрали 200 гривен чаевых: смотрите видео

Вот этого парня уже задержали.