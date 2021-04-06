Бывшего мужа известной стилистки Екатерины Положай, который с особой жестокостью убил женщину в ее салоне красоты, признали виновным. В Шевченковском суде Киева 6 апреля ему огласили приговор.

Следователи установили и доказали, что преступник тщательно готовился к убийству. Уже после лишения женщины жизни он выдумал себе алиби и пытался избежать наказания. Впрочем, правоохранители довольно быстро установили личность подозреваемого.

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Мужчину осудили за совершение умышленного убийства с особой жестокостью, а также похищение имущества.

Что известно об убийстве Екатерины Положай в Киеве

Преступление произошло 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе Киева.

Бывший муж стилистки приехал в салон красоты, которым владела женщина, и ждал ее появления.

Когда Положай открыла заведение, он вошел в него. Внутри между бывшими супругами произошел конфликт.

Мужчина много раз ударил стилистку по лицу и шее острым предметом. От полученных ранений стилистка скончалась на месте.

Злоумышленник пытался уничтожить вещественные доказательства и прикрывался вымышленным алиби.

Следователи сумели собрать достаточное количество доказательств причастности осужденного к резонансному убийству, а работники прокуратуры доказали его вину во время судебных заседаний.

Кроме максимально возможного наказания в виде пожизненного заключения судьи удовлетворили и гражданские иски стороны потерпевших по этому делу. С осужденного взыщут по 5 миллионов гривен в качестве компенсации морального и материального ущерба двум детям и родителям убитой.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый, который свою вину в совершении преступления не признал, будет находиться под стражей.