В Киеве 18 февраля сообщили о минировании сразу 2 частных школ – это креативные международные детские школы (КМДШ). Как выяснилось, это были очередные "шутки".

Одна школа расположена на улице Голосеевской, 13г, а другая – в Днепровском районе столицы.

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Из-за вероятной опасности детей пришлось эвакуировать, а уроки отменить. Школьников повели в RiverMall смотреть мультфильм – они этому были рады.

В Голосеевском районе сообщение об опасности пришло на электронный ящик директора школы.

Очередное фейковое минирование

Правоохранители не обнаружили взрывчатку в обоих заведениях, об этом в комментарии сайту 24 канала сообщили в пресс-службе ГСЧС. Но полиция начала расследование. За такие "шутки" могут посадить в тюрьму до 6 лет.

Конечно, если это сделал не ребенок. В Одессе, к примеру, о взрывчатке сообщила первоклассница, потому что хотела пойти домой поиграть с котом. Детей в тюрьму не сажают, но за их поступки достанется родителям.

Кстати, сегодня еще и метро в Киеве "заминировали" – это снова было фейковое сообщение.