В Киеве Апелляционный суд 27 января встал на сторону КГГА и оставил улицу Сагайдачного и Контрактовую площадь пешеходными. Ранее противоположное решение принял печально известный Окружной админсуд.

Источник: КГГА

Жалобу на это решение подали юристы киевской администрации.

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Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу исполнительного органа Киевского городского совета и оставил в силе распоряжение, которым введена пешеходная зона на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного до улицы Андреевской,

– говорится в сообщении.

Пешеходная зона на Контрактовой площади и улице Сагайдачного была введена в 2017 году.

В мае 2020 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск нескольких граждан и отменил это решение.