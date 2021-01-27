В Киеве улица Сагайдачного и Контрактовая площадь остаются пешеходными: решение суда
В Киеве Апелляционный суд 27 января встал на сторону КГГА и оставил улицу Сагайдачного и Контрактовую площадь пешеходными. Ранее противоположное решение принял печально известный Окружной админсуд.
Источник: КГГА
Жалобу на это решение подали юристы киевской администрации.
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Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу исполнительного органа Киевского городского совета и оставил в силе распоряжение, которым введена пешеходная зона на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного до улицы Андреевской,
– говорится в сообщении.
Пешеходная зона на Контрактовой площади и улице Сагайдачного была введена в 2017 году.
В мае 2020 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск нескольких граждан и отменил это решение.
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