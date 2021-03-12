В Киеве по улицам ходил безголовый пешеход в красном пальто: видео
В Киеве 11 марта по центральным улицам ходил пешеход без головы в красном пальто. Такой перфоманс привлек внимание людей.
Источник:24 канал
Необычный прохожий был замечен на Пейзажной аллее, а также в центре столицы. Его видели много киевлян – они предполагают, что это был спектакль, хотя никто и не знает его цель.
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Шинель заглядывала в окна
Очевидцы отмечают, что шинель заглядывала в окна домов и спокойно переходила светофоры на зеленый, вместе с другими пешеходами.
Скриншот сториз инстраграму
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В комментариях люди шутят, мол, загадочная шинель нарушила карантинный режим – была без маски. Кто-то назвал ее "всадником без головы, который потерял коня" и "работником, который занимается реконструкцией Пейзажки".
В Киеве по улицам ходил безголовый пешеход: смотрите видео
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