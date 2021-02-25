В Киеве на улице Ямской стреляли из автобуса: там был митинг против застройки
В Киеве на митинге кто-то стрелял / 24 канал
В Киеве 25 февраля в Голосеевском районе – улица Ямская, во время митинга против застройки подъехал микроавтобус. Из него начали стрелять.
Источник:24 канал
Видео опубликовали в местных телеграм-каналах, не объясняя сути, но на видео слышны выстрелы и видно как бегают люди вокруг автобуса.
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В полиции пока не сообщили деталей. В комментарии для сайта 24 канала там только сказали, что выясняют ситуацию. Известно лишь то, что это улица Ямская.
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