В Киеве 25 февраля в Голосеевском районе – улица Ямская, во время митинга против застройки подъехал микроавтобус. Из него начали стрелять.

Видео опубликовали в местных телеграм-каналах, не объясняя сути, но на видео слышны выстрелы и видно как бегают люди вокруг автобуса.

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В полиции пока не сообщили деталей. В комментарии для сайта 24 канала там только сказали, что выясняют ситуацию. Известно лишь то, что это улица Ямская.

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