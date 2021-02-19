В Киеве на улице Янки Купалы появился гигантский снежный кот: фото
В Киеве на Чоколовке появился гигантский снежный кот с QR-кодом. Его сделали, чтобы привлечь внимание к бездомным животным и помочь им пережить зиму.
Скульптура высотой примерно 1 метр. Ее слепили из снега и облили водой, чтобы снег затвердел на морозе и котик был крепче.
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Найти снежного котика можно на улице Янки Купалы на массиве Чоколовка. Жители охотно фотографируются с котом.
У снежного кота есть миссия
На лапе кота есть табличка с QR-кодом, в котором зашифрована ссылка на Facebook-сообщество "КотоВасия", в котором люди помогают бездомным хвостатым, преимущественно – котикам.
В Киеве на улице Янки Купалы появился гигантский снежный кот: смотрите фото
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