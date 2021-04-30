Новую схему движения ввели, чтобы прекратить хаотичную парковку, которая мешала проезду спецтранспорта и частных автомобилей. В КГГА обещают, что такие новые ограничители будут появляться повсюду, где существуют проблемы со стихийной парковкой.

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Избавили Костельную от пробок

На Костельной установили 77 делиниаторов, которые разделили полосы движения. Теперь оставить авто на проезжей части невозможно.

Также от нарушителей правил парковки защитили островок безопасности напротив Кафедрального собора святого Александра. Там установили 52 делиниатора – будет лучше виден пешеходный переход.

Мы избавили Костельную от пробок. По этой улице было больше всего жалоб от местных жителей и автомобилистов, но мы смотрим на ситуацию более комплексно. Мы анализируем состояние дорожного трафика в Киеве и ищем оптимальные решения каждый день,

– рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Он также сообщил, что для безопасности пешеходов на тротуарах будут установлены антипарковочные средства.

В Киеве на улице Костельной установили новые ограничители: смотрите фото

Фото: КГГА

В столице запустят автоматическую систему фиксации нарушений правил парковки

Автоматическая система фиксации нарушений правил парковки начнет работать после ослабления строгих ограничений в столице. Программа удобна как для работы инспекторов, так и для автовладельцев.

В частности, в ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы уплаты за парковку и уплаты штрафов за нарушение его правил.